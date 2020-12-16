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«Лестер» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Лестер» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Эвертон».

Ставка: «Лестер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.08.

«Обе команды удивили в прошлом туре. «Лестер» вообще не испытал проблем с непростым «Брайтоном», разгромив южан 3:0, а «Эвертон» прервал полосу неудач неожиданной победой над «Челси».

При этом что одни, что другие сыграли очень организованно и, по сути, ничего не позволили у своих ворот командам, у которых с созиданием особых проблем в последнее время не возникало.

Наверняка всё так же организованно со стороны обеих команд будет и на этот раз. А это, скорее всего, будет означать не очень большое количество забитых мячей.

Мини-марафон из трёх матчей за неделю тоже говорит за то, что многие посреди недели включат энергосберегающий режим.

Ну а если выбирать фаворита, то ставить против «Лестера» после увиденного в игре с «Брайтоном» как-то совсем не хочется», — сказал Петросьян.

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