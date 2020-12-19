«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.86.

«Ещё несколько лет назад это могла бы быть топ-вывеска. Однако сейчас «Валенсия» погрязла в скандалах. Идёт она в последние годы в лучшем случае в середине таблицы. Сейчас вот «летучие мыши» располагаются на 12-м месте и опережают команды из зоны вылета на пару очков. С той игрой, которую показывает «Валенсия», не будет ничего удивительного, если она скоро будет бороться за выживание в чемпионате.



Пока «Валенсия» зачастила с ничьими. У неё их было уже три в последних четырёх матчах. В остальных играх «летучие мыши» тоже с переменным успехом то побеждают, то проигрывают.



Про «Барселону» отдельный разговор. Каталонцы всё никак не могут прийти в нужную форму. Мешают и травмы, и скандалы Кумана с некоторыми игроками, и слухи про Месси и Гризманна. Тем не менее немного «Барселона» начала выправлять ситуацию в чемпионате. Обыграв лидера Ла Лиги «Реал Сосьедад», она смогла подняться уже на пятое место. В общем, ещё пара побед, и мы можем увидеть команду Кумана на первых строчках.



Есть у «Барселоны» ещё игры в запасе. Однако в них нужно ещё победить. А стабильных выигрышей у каталонцев пока нет. Могут Месси и его команда собраться, чтобы начать зарабатывать по три очка уже в каждом туре. И матч с «Валенсией» — отличная возможность для продолжения их мини-серии побед.



В этой игре, думаю, «Барселона» у себя дома достаточно уверено обыграет «Валенсию». Уверен в успехе каталонцев. Предлагаю поставить на их победу с форой (-1.5)».