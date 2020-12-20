«Лацио» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч 13-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 1.86.



«Ни те, ни другие не порадовали болельщиков в прошлых матчах. «Наполи» после небольшой серии побед уступил «Интеру» — 0:1. А «Лацио» в последних матчах проиграл «Вероне» (1:2) и сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). Сравнивая матчи этих команд, неаполитанцы, конечно, смотрятся поувереннее. Они все-таки потерпели поражение от более сильной команды.



А «Лацио», конечно, должен был обыгрывать и «Верону», и «Беневенто». Однако есть проблемы у команды Индзаги. Возможно, помешали ей последние туры в групповом этапе Лиги чемпионов. Хотя «Наполи» также играл в Лиге Европы, где у него ситуация была даже более напряженная.



«Лацио» сильно лихорадит. В прошлом году он очень мощно начал чемпионат. Но затем, немного сдав, так и не смог вернуться в прежнюю, боевую форму. После карантинной паузы ситуация у римлян не особо изменилась. Сейчас же они плетутся в середине таблицы. Впрочем, отставание от команд выше у них не такое больше.



У «Наполи» был важный матч с «Интером». В нем они уступили, хотя по игре все было не так очевидно. Команда Гаттузо с тем набором футболистов могла и обыграть миланцев. Но у «Интера» ситуация стоит немного острее, хоть он и располагается в таблице выше. Дожала команда Конте и победила.



Теперь же после этих матчей команды встречаются в очной игре, которая также очень важна. К ней они будут усиленно готовиться и подойдут в боевом настрое. Думаю, неаполитанцы не проиграют, как минимум. Но предложу все-таки поставить на их победу с форой (0). На мой взгляд, конкретно сейчас «Наполи» сильнее».