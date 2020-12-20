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Россия — Финляндия: прогноз Михаила Зислиса на матч Евротура 20.12.2020

Россия — Финляндия: прогноз Михаила Зислиса на матч Евротура 20.12.2020
Ставки / Прогнозы 0
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Спортивный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.22.

«На домашнем турнире сборная России играет без ошибок, победив шведов (4:3 Б) и чехов (4:1). Нельзя сказать, что в её действиях всё гладко. Под руководством Валерия Брагина команда ещё не превращается в реальную «красную машину», но его почерк уже чувствуется. Красоты не очень много. Зато основательности и ответственности хватает.

Главный тренер не постеснялся в каждом из матчей усадить в запас на третий период лучшего бомбардира Владимира Ткачёва. Победа на Кубке Первого канала очень важна, учитывая отношение к этим играм в хоккейной России, причём и на самом высоком политическом уровне.

Финнов нельзя назвать удобным соперником для сборной России. Но в Москву главный тренер Юкка Ялонен из-за ряда травм не сумел собрать все лучшие силы. Команде явно не хватает сбалансированности в звеньях. Хромает и вратарская линия. Об этом свидетельствует количество пропущенных шайб. Их набралось целых семь за матчи с чехами (4:3) и шведами (1:4). Моя ставка — победа сборной России с форой".

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