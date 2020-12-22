«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Трактор».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.29.



«Автомобилист», давно уже не вылезающий из подплинтусного пространства, куда его каждый раз олигархи забивали ногами, перед паузой на Евротур внезапно всех поразил. Потому 4:0 в Магнитогорске, да ещё у раздухарившейся «Магнитки», это и для цветущего и пахнущего «Автомобилиста» было бы серьёзным событием, а уж для нынешнего… А ты теперь ломай голову над традиционными русскими вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?». Особенно что делать с «Автомобилистом», которому теперь принимать «Трактор». А челябинцы, знаете ли, сами спотыкаются на обе ноги и всё норовят упасть лицом на лед. И если до матча в Магнитогорске было понятно, что даже в таком своем невменяемом состоянии «Трактор» должен был «автомобилистов» кушать, то теперь это далеко не факт. А если всё это усугубить евротуровской паузой, из которой одни выходят, как из русской бани, посвежевшими и взбодрившимися, а другие – как из ночного клуба под утро, задорно звеня запонками по асфальту, то становится вообще непонятно, что нам ждать от екатеринбургского матча.



Статистика личных встреч тоже особо помочь нам не может. Понятно, что в последние сезоны «Автомобилист» эту статистику здорово подправил, выиграв 14 последних междусобойчиков из 15. Но тот единственный, который проиграл, проиграл уже в этом сезоне, причём не так давно.



Но мне кажется, что та статистика всё-таки важнее сиюминутного состояния команд, которые мы после Евротура, в сущности, и не знаем. И раз уж «Трактор» практически стал «своим клиентом» для «Автомобилиста», то сразу перебить эту тенденцию невозможно. Поэтому возьму на себя смелость спрогнозировать трудную, мозолистую, минимальную по счёту, но всё-таки домашнюю победу «Автомобилиста», причём в основное время», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз: Дацюк, Кравцов и Шумаков возьмут время на разгон Соперники слабо выглядели в последние недели, пауза на Евротур дала шанс перезагрузиться.