«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 23 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Сочи».



Ставка: победа «Торпедо» за 1.66.



«В предыдущем туре сочинцы проиграли в Риге. Тамошнее «Динамо» сейчас напоминает покойника, который периодически вылезает из могилы и кого-нибудь туда с собой затягивает. На этот раз костистая рижская рука утянула в преисподнюю сочинцев. Не сказать, что у них в принципе было много шансов на попадание в плей-офф, не было у них никаких шансов со сменой главного тренера. Так теперь и последние, фиктивные и теоретические злобно растоптали рижане.



В таком настроении южане прибыли в Нижний Новгород, где живёт и здравствует почти живое «Торпедо». В предыдущем туре оно вцепилось в «Барыс», как нищий в подол прихожанки, и скорбную копеечку в виде одного очка из казахстанцев всё-таки выхристорадничало. Что по нынешним временам для «автозаводцев» тоже хлеб, пусть и без масла, но у ближайших конкурентов из Новосибирска нынче и этого нет.



Поэтому в данной ситуации сочинцев следует считать настоящим подарком для нижегородцев, этаким «от нашего стола – вашему столу» от календаря КХЛ. Только распорядиться этим подарком надо по-умному. И выходить рубиться за два очка, а не голым задом ежиков давить, надеясь, что после Риги южане сами принесут «Торпедо» очки на блюдечке с голубой каёмочкой.



Объективно нет никаких предпосылок для сочинской победы на выезде. Кроме самого «Торпедо», а точнее, его возможного недонастроя на этот матч. Но я всё-таки надеюсь, что с настроем всё будет в порядке и нижегородцы, немного помучившись (куда ж без этого?), всё-таки победят в основное время, пусть и с минимальным счётом и даже, возможно, судорожно отбрасываясь в конце», — сказал Лебедев.

«Торпедо» — «Сочи». Прогноз: Третьяк, Точицкий и Рундблад помогут «Сибири» с «Барысом» «Леопарды» уже пять матчей подряд забивают не меньше трёх шайб.