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«Фулхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура АПЛ

«Фулхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Саутгемптон».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.70.

«Здесь вполне может случиться неожиданный результат. «Саутгемптон» заслуженно считается фаворитом — команда Хазенхюттля это заслужила блестящей игрой с начала сезона. Но вот в последних двух матчах не все у «святых» получалось. Они должны были легко обыграть «Арсенал», но довольствовались ничьей, а затем дома уступили «Ман Сити», хотя и в этой встрече вполне могли рассчитывать на более достойный результат. Кроме того, южане вновь лишились Ингса из-за травмы, а Ромеу пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

«Фулхэм» же снова провел достойный матч. Команда не выигрывает уже четыре тура, но смотрится все это время вполне прилично. После поражения от «Ман Сити» «дачники» сыграли вничью с «Ливерпулем», «Брайтоном» и «Ньюкаслом», причем против «сорок» они, играя в меньшинстве, и ничью отстояли, и вполне могли рассчитывать на победу.

Предположу, что домашние стены помогут команде Скотта Паркера не проиграть».

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