«Лидс» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Бёрнли».
Ставка: «Лидс» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.
«Эта игра будет скорее похожа на матчи «Лидса» с «Шеффилд Юнайтед» (1-0) и «Вулверхэмптоном» (0-1), чем с «Ньюкаслом» (5-2) и «МЮ» (2-6) в прошлое воскресенье.
У Марсело Бьельсы была целая неделя, чтобы устроить разбор полётов и сделать правильные выводы. Думаю, игроки будут действовать куда более организованно на этот раз. Это против «МЮ» им хотелось показать все, что они умеют и как они умеют. Против «Бёрнли» их устроит и минимальная, не очень красивая победа.
«Бёрнли» между тем не проигрывает уже четыре тура и за это время обыграл и «Арсенал», и «Вулверхэмптон». Удача наконец повернулась к Шону Дайшу лицом. Не сказать, что его команда как-то изменилась качественно по сравнению с тем, что было до этого. Просто теперь весь тот минимум, что создается его игроками, залетает, а тот максимум, что организовывают у их ворот соперники, — не особо».
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