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Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021 по хоккею

Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021 по хоккею
Ставки / Прогнозы 0
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Швеция — Чехия.

Ставка: победа Чехии с форой (+2) за 2.07.

«В этом матче трудно выделить фаворита, у команд примерно равные шансы на победу. Есть информация, что шведская сборная долго не могла начать тренировки, работали только девять человек, а остальные сидели на карантине. В полном составе команда соберётся, можно сказать, практически только в день матча, и это для шведов станет сложностью. Плюс у них даже не приехали в Канаду несколько ключевых игроков.

Если бы не такая ситуация, то я поставил бы на шведов, но сейчас у Чехии есть очень хорошие шансы. Тяжело несколько дней не тренироваться и после одной тренировки выйти на игру, хотя, конечно, у шведов будет большое желание, но тренировочный процесс очень важен в преддверии крупного турнира.

У Чехии сейчас неплохая команда, она нормально прошла подготовительный период, всё по плану. Но по уровню мы уступаем топ-сборным. И шведы, конечно, имеют преимущество в классе.

В нынешней ситуации можно даже рискнуть и взять ставку, что Чехия не проиграет или даже выиграет. Но сделаю более аккуратную ставку».

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