Швеция — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Швеция — Чехия.
Ставка: победа Чехии с форой (+2) за 2.07.
«В этом матче трудно выделить фаворита, у команд примерно равные шансы на победу. Есть информация, что шведская сборная долго не могла начать тренировки, работали только девять человек, а остальные сидели на карантине. В полном составе команда соберётся, можно сказать, практически только в день матча, и это для шведов станет сложностью. Плюс у них даже не приехали в Канаду несколько ключевых игроков.
Если бы не такая ситуация, то я поставил бы на шведов, но сейчас у Чехии есть очень хорошие шансы. Тяжело несколько дней не тренироваться и после одной тренировки выйти на игру, хотя, конечно, у шведов будет большое желание, но тренировочный процесс очень важен в преддверии крупного турнира.
У Чехии сейчас неплохая команда, она нормально прошла подготовительный период, всё по плану. Но по уровню мы уступаем топ-сборным. И шведы, конечно, имеют преимущество в классе.
В нынешней ситуации можно даже рискнуть и взять ставку, что Чехия не проиграет или даже выиграет. Но сделаю более аккуратную ставку».
- 26 декабря 2020
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:30
-
04:30
-
02:00
-
00:00
- 25 декабря 2020
-
22:00
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:44
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:45
-
15:39
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45