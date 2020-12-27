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«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.16.

«В матче «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» встречаются команды, которые практикуют скорее контратакующие ценности, но при всей опасности «Вулверхэмптона» на своем поле, думаю, «Тоттенхэм» фаворит в этом матче.

Поскольку он только что упустил лидерство в АПЛ, несколько отстал от первого места и вот уж в чем, в чем, а искусстве пересушить игру, убить, собственно говоря, футбол, я поставлю Жозе значительно выше, чем Нуну — тренера «Вулверхэмптона». Именно поэтому мне кажется, что «Тоттенхэм» в итоге добьется победы в этом матче и продолжит погоню за Клоппом».

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