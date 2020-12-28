«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Амур».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 1.71.



«В этой паре все предельно ясно: у «Амура» мотивация в этом сезоне уже закончилась, причем от слова «совсем», тогда как у «Автомобилиста» она только заново просыпается, да еще вполне может быть простимулирована кормильцем команды. Плюс игра пройдет на площадке того, кому очки в матче нужны, причем все, и он их будет вынимать из «Амура» любым способом.



Вдобавок нельзя не учитывать тот факт, что это в Хабаровске соперники играют ровненько, и кто-нибудь в итоге побеждает чаще всего в одну шайбу. В Екатеринбурге в каждом матче происходит «вынос тела», и сейчас, кажется, пришло время как раз такого второго матча. Хоть и первого у них в этом сезоне еще не было. Ничего, тем веселее для «Автомобилиста» будет завершение регулярного чемпионата.



Поэтому сдается мне, что пытающийся восстановить свою репутацию «Автомобилист» не станет миндальничать с хабаровчанами и изображать какое-то равенство сил. Дальневосточников вынесут «вперед ногами», причем достаточно быстро. Конечно же, в основное время и с более чем приличным счетом», — сказал Лебедев.