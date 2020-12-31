Чехия — Австрия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Чехия — Австрия.



Ставка: Чехия забьёт меньше 7 шайб за 1.71.



«Тут, вроде бы, получилось, что команды в последнем матче группового этапа будут бороться за путёвку в четвертьфинал. Нам нужно не проиграть в основное время, но мы, конечно, способны победить. Чехия играет в оборонительный хоккей, и нападение у нас не такое сильное. Возможно, что будут проблемы с тем, чтобы забить первый гол, потому что австрийцы будут всей командой защищаться, как вчера чехи против США. И нашей команде будет нелегко взломать такую оборону. Но должны справиться и забить 4-5 шайб, больше будет тяжеловато», — сказал Вуйтек.