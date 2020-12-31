Чехия – Австрия: ставка Максима Лебедева на встречу МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Чехия – Австрия.



Ставка: победа Чехии минимум в 6 шайб за 2.08.



«Чехия осталась последней командой группы «Б», которая еще не оттопталась на сборной Австрии, прежде чем её пинком под зад отправят кубарем по иерархической лестнице этажом ниже. И вот наконец пришло время оторваться и чехам, не всё же им мучиться в «усушку-утруску» по принципу собаки на сене: сам не ам и тебе не дам. Надо иногда давать волю чувствам.



Теоретически существует вероятность того, что чехи будут и дальше играть в антихоккей, поскольку по-другому не то что не умеют, а просто давно забыли, как это делается. А австрийцы вдруг выйдут и сыграют первым номером так, что прослезятся канадцы. Вероятность такого события приближается к нулю, поскольку Тейвзов и Нэшей со времени предыдущего матча у австрийцев выявлено не было. Но вдруг… Но и в этом случае им мало что светит, поскольку атакующий хоккей нынче сплошь и рядом проигрывает хоккею защитному, а уж профессоров защитного хоккея среди чехов, которым он прививается с молоком матери, так вся команда.



В общем, как ни крути, с какой стороны ни заходи, шансы у австрийцев измеряются едва ли не в отрицательных значениях. Как уже неоднократно говорилось ранее, ничего хорошего на этом чемпионате мира им изначально не светило, но матчем с чехами хоть издевательства и надругательства над сборной Австрии закончатся, и они спокойно отправятся туда, где будут чувствовать себя первыми парнями на деревне. И может быть, через сезон-другой снова выйдут в элиту, чтобы опять вернуться назад с побитой в кровь мордой.



Увы, такова жестокая жизнь. В общем, чехи победят, спокойно, размеренно, в основное время и с более чем приличным преимуществом. Хорошо, если не наваляют австрийцам десятку», — сказал Лебедев.