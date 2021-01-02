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«Кристал Пэлас» — «Шеффилд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: обе забьют — нет за 1.80, тотал меньше 2 мяча за 2.15.

«Интересно, сколько минут продержится на этой игре нейтральный любитель футбола, который только закончит просмотр матча «Тоттенхэм» — «Лидс». Есть подозрение, что не больше десяти минут.

Трудно сказать, что может задержать здесь у экранов. «Юнайтед» будет играть в пять защитников, надеясь на редкие шансы впереди. «Пэлас», далеко не самая лучшая команда в позиционном нападении, будет биться головой о стену и искать лазейки в обороне гостей.

Сумеют ли Заа и Эзе блеснуть в нетипичной для себя игре, сумеет ли Бентеке хотя бы раз переиграть Игана, «орлы» возьмут верх. Не сумеют, вполне может повториться прошлогодний сценарий, когда в обеих встречах команда Стива Уайлдера побеждала 1-0, владея мячом около 40% времени».

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