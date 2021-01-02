«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура Примеры

Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.89.

«Жду забитых мячей, пусть «Реал» принимает «Сельту» не на «Сантьяго Бернабеу», а на арене имени Альфредо ди Стефано. Тут давеча произошло знаменательное событие: в канун Нового года Лука Модрич впервые за 364 матча в составе «Реала» забил головой — в ворота «Эльче». Правда, это не помогло «Реалу» одержать победу — «Эльче» отыгрался с пенальти. Были у «Реала» шансы забить, у Рамоса был момент. Но случилась потеря очков. Вряд ли «Реал» удовлетворен такой игрой.



«Сельта» сейчас на хорошем ходу. При Коудете команда почувствовала уверенность. Был проигрыш при нем в первом матче в Севилье (2:4), но теперь «Сельта» выдает серию из шести матчей без поражений, при этом 5 побед и лишь одна ничья с «Хетафе». В последнем туре удалось обыграть «Уэску» — 2:1. Моменты «Сельта» создает.



Помню, как в начале прошлого года «Реал» и «Сельта» сыграли вничью на «Бернабеу» — 2:2. Тогда Федор Смолов забил первый мяч за галисийский клуб. Сейчас его нет, зато есть другие хорошие исполнители. У «Реала» же остаются небольшие проблемы в обороне. «Сельта» может ими воспользоваться.



Если посмотреть на статистику встреч «Реала» и «Сельты», то, как правило, минимум три мяча забивается. Только в марте 2019-го «Реал» победил 2:0, остальные матчи в последнее время результативные.



Исхожу и из цифири, и из состояния команд, можно сыграть «тотал больше 3 мячей».