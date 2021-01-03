«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.95.

«Сейчас, когда в КХЛ практически не бывает новогодних каникул (30 декабря сыграли последний матч прошлого года, а уже 3 января начинаются первые игры года нового), говорить о каких-то серьёзных изменениях, которые могут за это время произойти, бессмысленно, поскольку их не может быть по определению. По сути, в новый год команды идут с тем же самым багажом, что был раньше. Ну, «Авангард» идёт ещё с Ковальчуком, но «ястребам» ещё предстоит понять, усиление ли это команды или совсем наоборот.



Таким образом, 2021 год официально начинается с матча в Уфе, где «Салават» будет принимать команду, с которой в последнее время играет не слишком удачно – по крайней мере, в регулярных чемпионатах. И, скажем, в нынешнем сезоне соперники встречались уже трижды, и по набранным в этих встречах очкам «Автомобилист» уверенно лидирует – 5-2.



То есть даже чистая победа не даст юлаевцам преимущества над «Автомобилистом» в отдельно взятом текущем сезоне. Только ещё надо попробовать одержать эту самую чистую победу. Или хотя бы какую-нибудь другую победу, пусть и нечистую. «Автомобилист» знает, как играть с «Салаватом», и эта игра у екатеринбуржцев в основном получается.



Думается, что тенденция эта продолжится и в новом году. И в первом официальном матче 2021 года «Автомобилист» победит на выезде – с минимальным преимуществом в счёте, зато в основное время».