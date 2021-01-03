Эксперты назвали фаворита МЧМ-2021 перед полуфинальными матчами

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В полуфинале МЧМ-2021 сборная России сыграет с Канадой. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало встречи — в 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. В другом полуфинале сойдутся команды США и Финляндии, начало — в 5:30 мск.



Букмекеры обновили линию на победителя турнира после четвертьфиналов. Фаворитом по-прежнему считается сборная Канады.

Поставить на успех действующего чемпиона предлагается с коэффициентом 2.10. В случае прохода выигрыш с 1000 рублей составит 2100 рублей.

Второе место в списке фаворитов занимает сборная США, на неё дают 3.80. Сборная России, которую букмекеры прежде считали второй в числе претендентов, опустилась на третье место.

Ставки на победу подопечных Игоря Ларионова принимаются за 4.50, то есть потенциальный выигрыш с 1000 рублей составит 4500 рублей.

Аутсайдером считается сборная Финляндии, на неё предлагают поставить за 6.50.