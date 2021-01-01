Если подопечные Игоря Ларионова пройдут немцев, в полуфинале их будет ждать Канада или США

Канада — фаворит, но наши поборются. Чего ждать от сборной России в плей-офф МЧМ-2021?

Групповой этап молодёжного чемпионата мира 2021 в Канаде завершён. В плей-офф вышли восемь сборных. Составы четвертьфинальных пар уже известны: Канада — Чехия, Финляндия — Швеция, Россия — Германия и США — Словакия. Самое время посмотреть, кого букмекеры считают фаворитом турнира.

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Как видно, в трёх четвертьфинальных парах из четырёх фаворит очевиден. Украшением четвертьфинала обещает стать битва Финляндии и Швеции. У сборных Канады, России и США проблемы возникнут только при недонастрое или кошмарной реализации. По уровню исполнительского мастерства они сильно превосходят соперников.

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Эксперты по-прежнему считают фаворитом МЧМ-2021 сборную Канады. Перед стартом турнира на действующего чемпиона давали 3.00, сейчас коэффициент упал до 2.50. То есть в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2500 рублей. В принципе, всё выглядит логично. Очень глубокий и ровный состав, свой лёд.

Канадцы остались единственной командой без поражений. Больше того — они не потеряли ни одного очка и пропустили всего четыре раза. Разница шайб выглядит угрожающе — 33:4. Впрочем, тут нужно делать скидку на откровенно слабый состав группы. И на 16:2 в матче с немцами, которые из-за последствий коронавируса вышли на лёд в 14 полевых игроков. И, разумеется, ближе к середине второго периода просто встали.

Швейцария получила 10:0, а вот с финнами (4:1) и словаками (3:1) пришлось помучиться. Оба раза заключительный гол состоялся уже в пустые ворота, однако преимущество «кленовых листьев» сомнений не вызывало. Пожалуй, опасения вызывает разве что вратарская линия. Голкиперы тут неплохие, но не более того. На решающих стадиях этого может не хватить.

Сборная России может испортить канадцам праздник

Второй в списке претендентов идёт сборная России. До начала турнира на неё давали 3.42, теперь — 4.00. С 1000 рублей можно получить 4000 рублей. Подопечные Игоря Ларионова по делу (хотя и с нервами) обыграли Швецию и США, но спасовали перед обороной Чехии. И остались вторыми в группе В.

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Сборная Германии уже не испытывает кадровых проблем, а также обладает мощной тройкой Штюцле-Элиас-Петерка. Лёгкой добычей немцы точно не будут, однако разница в глубине состава и линии обороны существенная. Вот только в случае успеха в полуфинале нас точно ждёт кто-то из североамериканцев.

Согласно регламенту, после 1/4 финала происходит перепосев. Расклад следующий: если Финляндия обыграет шведов, Россия попадёт на Канаду. Если же «тре крунур» окажутся сильнее, соперником россиян окажутся американцы. Это, естественно, при условии, что в трёх оставшихся парах обойдётся без сенсации.

Рост коэффициента на победу России связан именно с этим, ведь Канада и США входят в тройку фаворитов. На американцев дают коэффициент 4.50. Они оказались лучшими в квинтете В, набрав девять очков. Подопечным Игоря Ларионова уступили, зато Швецию и Чехию разгромили с общим счётом 11:0.

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Вспоминать про Австрию даже не хочется (11:0). Вратарь у звёздно-полосатых крайне талантливый, хотя в первом матче турнира он определённо поплыл. Состав мощный, спецбригады в порядке. Да и соперник по четвертьфиналу, пожалуй, самый слабый из оставшихся. Сборная Словакии уже выполнила задачу на турнир.

Чехия уже выдала лучший матч на МЧМ-2021, шансы шведов и финнов равны

Разрыв между тройкой фаворитов и всеми остальными существенный. На Финляндию и Швецию дают одинаковый коэффициент 8.00. «Тре крунур» прервали удивительную серию из 14 лет без поражений на групповом этапе, уступив сразу дважды. А в плей-офф у них постоянно что-то идёт не так.

Финны спокойно разобрались с аутсайдерами группы А, но на фоне Канады выглядели слабо. Эти команды из всех грандов имеют самый реальный шанс вылететь уже на стадии четвертьфинала, так что нахождение за пределами тройки вполне логично. В то же время списывать их со счетов никак нельзя. Те же суоми за семь последних МЧМ трижды брали золото.

Шестое место занимает сборная Чехии, поставить на неё предлагают за 20.0. Похоже, лучший матч на турнире она уже провела, когда образцово-показательно задушила сборную России (0:2). С Канадой будет очень тяжело, благо «кленовые листья» накануне отработали модель на финнах. Для выхода в полуфинал слишком многое должно сойтись.

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Пара аутсайдеров очевидна — сборные Германии и Словакии. Сделать ставку на любую из этих команд можно за 100.0, то есть в случае успеха с 1000 рублей вы получите 100 тыс. рублей. Соперники выполнили задачу на турнир: немцы впервые выбрались в плей-офф, словаки забодали Швейцарию, взяли очко с Германией и даже попили крови у Канады. Пора и честь знать.