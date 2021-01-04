«Динамо» Р – «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» Москва минимум в 2 шайбы за 1.97.



«То, что рижане блестяще завершили 2020 год красивой победой над «Спартаком» в Москве, отнюдь не означает, что у «краповых» всё наладилось и сейчас полетят клочки по закоулочкам. Это просто означает степень предновогоднего дофенизма у красно-белых, а последнее место во всей лиге от рижан никуда не делось. И, скорее всего, уже никуда не денется, в чём его совсем скоро убедит московское «Динамо». Куда менее склонное к рефлексиям по поводу своей великой истории, и с Владимиром Крикуновым во главе, у которого не порезвишься, как у Знарка.



В общем, 2020 год для рижан оказался ещё ужаснее, чем для всех остальных, но при этом закончился на мажорной ноте. А вот 2021-й начнётся наверняка с головомойки. У бело-голубых-то всё нормально, команда на подъёме, Крикунов всё чаще улыбается на лавке, обошли в турнирной таблице «Локомотив», вышли на третье место. Полагаете, что рижане могут нарушить это благолепие? Да их в клочья порвут, лишь бы сохранить такую жизнь и третье место в Западной конференции.



В общем, как говорил герой Станислава Садальского в известном детективе: «Нет у вас способов против Кости Сапрыкина». Хозяева будут подвергнуты обструкции, может быть, даже публично унижены на глазах собственных болельщиков. Москва победит, сделает это в основное время и не слишком-то и вспотев», — сказал Лебедев.