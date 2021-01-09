«Динамо» Рига — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (–1.5) за 1.91.

«На прошедшей неделе в Риге случилось воистину эпохальное событие: местное «Динамо» впервые в этом сезоне одержало две победы подряд. В небо взлетали чепчики, все готовились к тому, что теперича-то рижане как пойдут, как понесутся. Как полетят от «ак барсов» и ЦСКов всяких клочки по закоулочкам – только держись. Но тут из Минска приехали тамошние «зубры» и обгадили Риге всю малину. И как-то сразу вспомнилось, что ниже рижского «Динамо» в турнирной таблице только черта, ее закрывающая.



Теперь еще одна напасть: в Ригу прибывает «Локомотив», который рижане в официальных матчах не могут одолеть уже почти три года. И который исправно «унавоживает» «краповых» что в Ярославле, что в Риге – железнодорожникам без разницы. И что сейчас, глядя в турнирную таблицу, совсем не та ситуация, чтобы этот тренд был переломлен об коленку.



Добавим сюда тот факт, что, несмотря на все свое преимущество, «Локомотив» пока не обезопасил свое третье место. И где-то в засаде сидит «Йокерит», который то ли выстрелит, то ли нет своими пятью несыгранными до сих пор матчами. А мы же хорошо знаем, что с этими чертовыми финнами надо всегда готовиться к худшему варианту. Поэтому «Локомотив» сейчас отнюдь не в той ситуации, чтобы с барского плеча одаривать очками рижан, которым эти очки сейчас нужны, как мертвому припарка.



Поэтому резюмирую: рижане, конечно, посопротивляются, поломаются, аки красны девицы. Но железнодорожники их все-таки в бараний рог загнут. Причем сделают это в основное время, пусть даже и с невеликим преимуществом в счете. Пару шайбочек хватит за глаза».