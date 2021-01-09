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«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Севилья» забьет во втором тайме за 1.79.

«Долго думал о матче, на который мне выпало давать прогноз. «Севилья» — «Реал Сосьедад» — очень стрёмная игра, очень непонятная. Команда находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, и с точки зрения прогноза исходов здесь может быть всё что угодно.

Выбрал из множества вариантов ставку «Севилья» забьёт во втором тайме» и объясню почему. Из последних пяти домашних матчей «Севильи» с «Реалом Сосьедад» в четырёх «Севилья» во вторых таймах обязательно забивала. Далее, в 15 турах «Севилья» забила 18 мячей, но 12 из них — во втором тайме. Как правило, «Севилья» добавляет во втором тайме. Например, в севильском дерби «Севилья» играла не лучшим образом, но забить сумела, благодаря голу Сусо, именно во втором тайме.

Исходя из статистики, из предположений о том, как может сложиться игра, «Севилья» вполне во втором тайме у себя дома может забить».

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