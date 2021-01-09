«Атлетико Мадрид» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» Мадрид — «Атлетик».



Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.71.



«По всем параметрам, которые мы можем рассмотреть, всё идёт к победе команды Диего Симеоне. «Атлетико» уверенно возглавляет турнирную таблицу с солидным отрывом, а «Атлетик» находится в её середине. У него не так всё здорово. Недавно команда поменяла главного тренера. Марселино успел провести одну игру — с «Барселоной», — которая была добротной, несмотря на поражение (2:3). Восстановится после этой игры будет тяжело.



Второй фактор — свежесть команд, физические силы. Здесь преимущество тоже явно на стороне мадридцев, потому что они, в отличие от «Атлетика», не играли 6 января с «Барсой». «Атлетик» сыграл неплохо, но «Барселона» сыграла ещё лучше. Баски выложились по максимуму, и теперь сил ещё на одного крупного соперника команде может не хватить. Против «Барселоны» играть было энергетически сложно — они в том матче просто «убились», оставили все силы, тогда как большинство футболистов «Атлетико» в это время смотрели за тем, как второй состав их команды умудрился вылететь из Кубка Испании, проиграв середняку третьей лиги. Состав «Атлетико» в том матче был смешанным, много было резервистов, но мадридцы облажались по полной программе. Мало того что проиграли (0:1), так ещё и счёт по ударам в створ ворот был 0-6.



С другой стороны, может быть, это и к лучшему, потому что Диего Симеоне настроен на победу в чемпионате, и ради этого он совсем не против пожертвовать Кубком. В ходе матча мадридцам некем было усиливать игру, так как все основные игроки получили отдых, чтобы набраться сил для более важной игры против басков. Всё говорит в пользу Мадрида: турнирная ситуация, мотивация, свежесть. Им нужны три очка, так как они ведут чемпионскую гонку, да и по составу они сильнее. К тому же они играют дома.



Я думаю, что «Атлетико» здесь победит. Можно рассмотреть ставку на победу «Атлетико» всухую, потому что у басков проблемы с атакой. Как вы знаете, они укомплектовываются только басками, но эта земля давно не рождала таких нападающих, как Льоренте или Адурис. Очень может быть, что у них не получится забить, поскольку «Атлетико» всего лишь 6 мячей пропустил за прошедшие матчи чемпионата».