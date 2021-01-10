«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вальядолид» — «Валенсия» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Матч команд из нижней части турнирной таблицы. Кто бы мог подумать, что так мы будем говорить о «Валенсии». Она в шаге от зоны вылета — всего 16 очков у команды Хави Грасии. Очень давно «Валенсия» не побеждает.
«Вальядолид» ожидаемо на 15-м месте с 18 очками. Но он в хорошем состоянии находится. Да, проиграли «Барселоне» 0:3, до этого уступили «Атлетико» 0:2. Но то команды из лидирующей группы. При этом «Вальядолид» не проиграл на выезде «Севилье» (1:1), не уступили «Кадису» (0:0). А в последнем туре на выезде по делу обыграли «Кадис» (1:0). Два матча подряд «Вальядолид» не пропускает, но где-то он должен допустить осечку. Рано или поздно «Валенсия» должна выиграть хоть какой-то матч. В некоторых встречах «Валенсии» откровенно не везло.
«Валенсии» надо рисковать, надо чуть агрессивнее играть в атаке. Победа на неделе в Кубке Испании должна положительных эмоций добавить. Думаю, что здесь вполне вероятен обмен забитыми мячами. В прошлом сезоне команды дважды друг другу забивали. Если брать последние 7-8 матчей, только в двух случаях команды друг другу не забили.
Мой прогноз — «обе забьют» за 1.85».
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