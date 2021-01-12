«Динамо» Р – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 12 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.62.



«ЦСКА приехал в Ригу, что называется, на расслабоне. А какой иначе может быть «армейская» команда после отыгрыша в Санкт-Петербурге и победы в овертайме? Тут вполне можно было бы взять это за основу и с криком «Да наплевать!» спрогнозировать домашнюю победу рижан, но… ЦСКА нынче у нас не первая команда Континентальной лиги и уж тем более не единолично первая. Конечно, после поражения «Ак Барса» в Уфе «армейцы» обошли «больших татар» по потерянным очкам, а у лидеров это, считай, почти набранные очки, но всё-таки…



Кстати, знаете, когда рижане в последний раз обыгрывали ЦСКА? Напомню, это было в октябре 2013 года, после чего было 13 (прописью – тринадцать!) «армейских» побед, включая одну в овертайме и одну техническую. То есть если заходить с этой стороны, то для рижан всё покрыто черным мраком.



Чуть-чуть ослабим ЦСКА, которые ни физически, ни особенно психологически не смогут сыграть на полную катушку второй раз подряд. Но это не спасёт рижан, а лишь позволит им выглядеть не совсем ущербно. И нам остаётся спрогнозировать достаточно интересный и упорный матч конченого аутсайдера с единоличным лидером конференции. Но лидер всё равно аутсайдера к концу матча доест и выплюнет коньки. И всё это будет, конечно же, в основное время», — сказал Лебедев.