«Трактор» — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Челябинске

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Витязь».



Ставка: победа «Трактора» минимум в 2 шайбы за 2.27.



«Челябинцам сейчас уже ну просто некуда деваться, тем более дома. Надо ложиться под шайбу, рвать и метать, набирать очки и радовать местную публику. Иначе так дальше дела у них не пойдут.



«Витязю» сейчас очки куда нужнее, но их четырёхчасовой переезд вряд ли доведёт до добра. Ну а там посмотрим, как сложится. Думаю, «трактористы» заведутся и уверенно победят минимум в две шайбы. Подольчане обязательно будут сопротивляться, но «Трактор» на выезде и «Трактор» дома — это в моём понимании совершенно разные команды. Дома им проще и лучше, как, впрочем, и многим.



«Витязю» будет немного тяжелее именно по причине переезда. Конечно, это не на Дальний Восток лететь, но четыре часа как минимум в пути тоже ещё перенести надо нормально.



Челябинцы не особо-то и сильнее подольчан. Уровень у них примерно одинаковый, а вот гостям как раз не помешало бы иметь команду на голову выше сегодняшних хозяев. Я имею в виду мастерство. Подопечные Михаила Кравца много удаляются, так что «трактористы» могут очень легко их взять и задавить», — сказал Кожевников.