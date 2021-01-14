«Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Рейнджерс» — «Айлендерс».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 2.04.



«Давайте оттолкнемся от вратарей, потому что там уникальная ситуация – два вратарских тандема в Нью-Йорке. В «Рейнджерс» это Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, а у «Айлендерс» Семен Варламов и Илья Сорокин. Я подозреваю, что у «Рейнджерс» в воротах начнет Шестеркин, а «Айлендерс» сделают ставку на Варламова. Варламов должен понимать, что к нему приехал очень сильный конкурент Илья Сорокин, который был лучшим вратарем в КХЛ и имел фантастическую статистику. Варли захочет себя очень хорошо показать, чтобы не отдать место первого вратаря в жесткой конкуренции. У «Айлендерс» есть такая политика, что они ставят двух вратарей поочередно в первой половине сезона, а к плей-офф определяются с основным голкипером. Мы помним, как в плей-офф «Айлендерс» дошли до финала конференции, где уступили только будущему чемпиону «Тампе», а Варламов весь плей-офф просто жег.



Шестеркин находится в такой же ситуации. Он давал интервью, в котором сказал, что не является первым вратарем, скромничал. Я думаю, что он первый по статусу, в него больше верят после ухода Лундквиста. Шестеркин должен показывать своей прошлогодней статистикой (10 побед в 12 матчах), что это не случайность.



Конечно, у команд приличная атака, я уже не говорю о «Рейнджерс», где много классных ребят, начиная от Панарина и Зибанежада, заканчивая молодняком Каппо Какко, но я все-таки выбираю коэффициент 2,04 на то, что тотал в этом матче составит меньше 5,5. Я в этом матче хочу играть на надежности вратарей, я хочу посмотреть, как Шестеркин сыграет против Варламова, кто победит в их дуэли», — сказал Лысенков.