«Аталанта» — «Кальяри»: обзор матча 14.01.2021, какой счёт, кто забил, как сыграл Миранчук

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 1/8 финала Кубка Италии. «Аталанта» на своём поле обыграла «Кальяри» со счётом 3:1.



Впервые после перехода в «Аталанту» из «Локомотива» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. Он и открыл счёт на 43-й минуте. После передачи Луиса Мурьеля Миранчук ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч в ворота.



В начале второго тайма Риккардо Соттиль восстановил равновесие в счёте. Но уже на 61-й минуте Мурьель вновь вывел «Аталанту» вперёд, а точку в матче поставил на 64-й минуте Бошко Шутало.



Миранчук в итоге провёл на поле 69 минут, его затем заменил Йосип Иличич.



Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1240 рублей. Успех «Кальяри» оценивался в 10.75. А ставки на ничью принимались за 6.70.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.32, на «обе забьют» давали 1.70, а на ИТБ 2.5 гола «Аталанты» — 1.74.