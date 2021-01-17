«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.

«Насколько же самобытный у нас в нынешнем сезоне «Трактор». Далеко не каждая команда может позволить себе два раза за один регулярный чемпионат сыпаться с грохотом и под фанфары, но при этом ничуть не рисковать своим местом в плей-офф. А «Трактор» себе позволяет. Вот, сейчас сыпется второй раз, сыпется, сыпется, никого не трогает, потом вдруг просыпается и легким движением руки наводит порядок в Западной конференции, грохнув едва разогнавшийся и почувствовавший вкус гонки за восьмеркой «Витязь». И ведь никто в Челябинске не ждет даже благодарственной открытки от «Спартака», хотя Знарок, по идее, должен накрывать «Трактору» поляну. За то, что убрал много головной боли на финише регулярного сезона.



Но «Витязь» — это «Витязь», а «Локомотив» — это «Локомотив». Мы немного разочаровались в железнодорожниках, когда они своими руками и на ровно месте отдали «Спартаку» выигранный матч. Но оказалось, что ярославцы таким образом усыпляли бдительность. И не только нашу, но и лидера Западной конференции. Которого после этого взяли голыми руками и с «сухим» счетом.



Конечно, можно было бы подумать, что в Челябинск после ЦСКА «Локомотив» приедет морально выхолощенным. Скорее всего, так и было бы, играй железнодорожники два этих матча подряд, через день. Но у них был дополнительный день отдыха, которого вполне достаточно для того, чтобы привести в порядок не только клюшки и коньки, но и мозги игроков. Поэтому «Локомотив» приезжает в Челябинск весь такой устремленный в плей-офф. А куда при этом устремлен «Трактор», одному Богу известно. Но есть большое подозрение, что неизвестно и ему.



Поэтому не будем городить огород. Выездная победа «Локомотива», с небольшим преимуществом в счете, но при этом в основное время».