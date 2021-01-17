«Интер» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч 18-го тура Серии А в Милане

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.76
«И «Интеру», и «Ювентусу» не хватило основного времени, чтобы пройти дальше в Кубке Италии. Играя смешанным составом, миланцы с трудом одолели «Фиорентину» благодаря голу Лукаку на 119-й минуте. «Юве» тоже дал отдохнуть группе лидеров и переиграл «Дженоа» лишь за 120 минут.
В чемпионате команда Антонио Конте идет выше действующего чемпиона, но, чтобы оторваться от конкурента, миланцам нужно побеждать. Обе команды идут в топ-5 в лиге по следующим показателям: владение мячом, точные передачи и удары по воротам. И те и другие любят доминировать.
Самая популярная ставка на матчах «Интера» и «Юве» в последнее время — «обе забьют и тотал голов больше 2,5». Шесть матчей подряд она проходила у миланцев и четыре — у туринцев. Пожалуй, возьму эту ставку.
Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.76».
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