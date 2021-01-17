«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Алексея Смирнова на матч Суперкубка Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.71.
«Полторы недели назад я делился прогнозом на игру этих команд в рамках Примеры. Тогда я сделал ставку на пробитый тотал голов, который у соперников был низовым в течение семи личных встреч. Мои ожидания были оправданы, но теперь я не жду голевую феерию от «Барсы» и «Атлетика».
С приходом Марселино на позицию тренера баски дважды стремились забить как можно раньше, что и получилось сделать против каталонцев и сливочных, которые не были готовы к такой наглости. Предположу, что на этот раз красно-белые начнут осторожнее, да и сине-гранатовые будут настроены иначе, ведь на кону суперкубок Испании. В последних матчах эти соперники не страдают от отсутствия забитых мячей, и мы начали забывать, что «Барселона» и «Атлетик» способны сыграть довольно сухо. К тому же нужно помнить, что для обоих тренеров, недавно возглавивших свои команды, очень важно взять заветный трофей. Я думаю, что сильно эта игра не раскроется, поэтому поставлю на то, что голов будет мало».
- 17 января 2021
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