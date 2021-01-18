«Палмейрас» — «Коринтианс»: ставка Ровшана Аскерова на матч чемпионата Бразилии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Бразилии «Палмейрас» — «Коринтианс».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.60.



«Палмейрас» в последних пяти матчах забил семь мячей, пропустив только два. Четыре победы и лишь одно поражение от «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес. В чемпионате Бразилии клуб идёт на седьмом месте. Идущий на девятом «Коринтианс» тоже в отличной форме — четыре победы и одна ничья в последних четырёх играх разных турниров.



Команды умеют забивать, и Абел Феррейра, и Вагнер Мансини делают акцент на атаку. Поэтому, как мне кажется, стоит ждать тотал больше 2.5. А вообще футбол в Латинской Америке самый малопредсказуемый», — сказал Аскеров.