«Палмейрас» — «Коринтианс»: ставка Ровшана Аскерова на матч чемпионата Бразилии
Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Бразилии «Палмейрас» — «Коринтианс».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.60.
«Палмейрас» в последних пяти матчах забил семь мячей, пропустив только два. Четыре победы и лишь одно поражение от «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес. В чемпионате Бразилии клуб идёт на седьмом месте. Идущий на девятом «Коринтианс» тоже в отличной форме — четыре победы и одна ничья в последних четырёх играх разных турниров.
Команды умеют забивать, и Абел Феррейра, и Вагнер Мансини делают акцент на атаку. Поэтому, как мне кажется, стоит ждать тотал больше 2.5. А вообще футбол в Латинской Америке самый малопредсказуемый», — сказал Аскеров.
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