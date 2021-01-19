«Фонбет» – новый официальный партнёр мадридского «Реала» в России и СНГ

БК «Фонбет» и мадридский «Реал» заключили партнёрское соглашение и объявили о начале сотрудничества на территории России и стран СНГ.



«Фонбет» стал беттинг-партнёром мадридского «Реала» – 13-кратного победителя Лиги чемпионов и одного из самых популярных клубов мира, за который болеют миллионы людей во всем мире. В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании. Логотип компании появится на официальном сайте клуба в разделе «Партнёры», а также в приложении клуба.



«Фонбет» готовит для своих клиентов уникальные акции: розыгрыши эксклюзивных призов от «Реала» и бонусов от компании, повышенные коэффициенты и расширенные росписи на матчи «Королевского клуба», активности в социальных сетях и другие приятные сюрпризы.



«Мы очень рады стать официальным партнёром мадридского «Реала» в России и СНГ. «Реал» – один самых титулованных и узнаваемых футбольных клубов в мире. Это команда с большой историей и серьёзной репутацией. «Реал» стремится выигрывать в каждом матче и быть образцом честной и красивой игры.



«Фонбет» – лидер на букмекерском рынке СНГ и тоже стремится быть лучшим в своём деле. Уверен, что наше сотрудничество с «Реалом» будет продуктивным и взаимовыгодным», — прокомментировал соглашение Александр Парамонов, генеральный директор БК «Фонбет».



«Реал» – это топ-бренд. Это намного больше, чем футбольный клуб. Футболки «Реала» продаются по всему миру, клуб открывает свои рестораны, магазины, участвует в социальных и благотворительных проектах.



Мы планируем активировать контракт не только в России, но и во всех регионах СНГ, в которых присутствует «Фонбет», – в Беларуси и Казахстане. Наша совместная задача с «Реалом» – подарить уникальные футбольные впечатления болельщикам клуба и любителям футбола», — подчеркнула директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.