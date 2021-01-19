«Боруссия» М — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер» в 17-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.99.

«Матч, начинающий очередной мид-уик тур в Германии. Мне кажется, здесь опыт должен сказаться. «Боруссия» в первой части сезона играла и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. Она привыкла к этому ритму, пусть играла не всегда удачно в таком графике. Она знает, что нужно делать, чтобы оставаться успешной. Знает, как дозировать силы.



У «Вердера» такого опыта нет. Плюс он, как мне кажется, по составу слабее «Боруссии». Думаю, что здесь хорошая ставка — «победа «Боруссии» с форой (-1) с расходом». Коэффициент очень большой — 1.99. Наученная горьким опытом упущенных побед «Боруссия» понимает, что, поведя в счёте, нужно продолжать давить на соперника. Так она и будет делать», — сказал Андронов.