«Боруссия» М — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер» в 17-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.99.
«Матч, начинающий очередной мид-уик тур в Германии. Мне кажется, здесь опыт должен сказаться. «Боруссия» в первой части сезона играла и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. Она привыкла к этому ритму, пусть играла не всегда удачно в таком графике. Она знает, что нужно делать, чтобы оставаться успешной. Знает, как дозировать силы.
У «Вердера» такого опыта нет. Плюс он, как мне кажется, по составу слабее «Боруссии». Думаю, что здесь хорошая ставка — «победа «Боруссии» с форой (-1) с расходом». Коэффициент очень большой — 1.99. Наученная горьким опытом упущенных побед «Боруссия» понимает, что, поведя в счёте, нужно продолжать давить на соперника. Так она и будет делать», — сказал Андронов.
- 19 января 2021
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:01
-
07:57
- 18 января 2021
-
20:02
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45