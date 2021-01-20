Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ман Сити» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Ман Сити» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ман Сити» минимум в 2 мяча за 1.76.

«Если бы не коронавирусная напасть, свалившаяся на «Астон Виллу», десять основных игроков, угодивших на карантин, и 19 дней без футбола, можно было бы рискнуть предположить, что бирмингемцы дадут бой. Но судьба сложилась иначе, и теперь кажется, что шансы команды Дина Смита здесь близки к нулевым.

«Сити» между тем одержали восьмую победу кряду. В четырех последних играх они не пропускают, а в последней наконец-то победили крупно – последний раз в матче АПЛ они крупно выигрывали аж в ноябре.

Команда Гвардиолы хорошо двигается, эффективна впереди, а Де Брейне отмечается результативными передачами уже в трех играх кряду. Не думаю, что что-то может здесь помешать «Сити» одержать уверенную победу. К слову, по потерянным очкам они уже лидеры АПЛ, и наверняка лишь упрочат свое положение», — сказал Петросьян.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021