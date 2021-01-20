«Ман Сити» – «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла».
Ставка: победа «Ман Сити» минимум в 2 мяча за 1.76.
«Если бы не коронавирусная напасть, свалившаяся на «Астон Виллу», десять основных игроков, угодивших на карантин, и 19 дней без футбола, можно было бы рискнуть предположить, что бирмингемцы дадут бой. Но судьба сложилась иначе, и теперь кажется, что шансы команды Дина Смита здесь близки к нулевым.
«Сити» между тем одержали восьмую победу кряду. В четырех последних играх они не пропускают, а в последней наконец-то победили крупно – последний раз в матче АПЛ они крупно выигрывали аж в ноябре.
Команда Гвардиолы хорошо двигается, эффективна впереди, а Де Брейне отмечается результативными передачами уже в трех играх кряду. Не думаю, что что-то может здесь помешать «Сити» одержать уверенную победу. К слову, по потерянным очкам они уже лидеры АПЛ, и наверняка лишь упрочат свое положение», — сказал Петросьян.
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