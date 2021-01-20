«Хетафе» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Уэска» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Хетафе» забьёт во 2-м тайме за 1.85.



«Снова тур в чемпионате Испании посреди недели. На «Колисеум Альфонсо Перес» «Хетафе» будет принимать последнюю команду испанской Примеры «Уэску».



«Хетафе» должен выправлять своё положение. Он уже неплохо укрепился в это трансферное окно. Подписали Аленью и Кубо. Конечно, по потенциалу команда Пепе Бордаласа должна находиться выше 13-го места. «Уэска» же давно не набирает позитивных эмоций. В последних пяти турах четыре поражения у «Уэски». Можно довольствоваться лишь победой в декабре над «Алавесом». Вообще это единственная победа «Уэски» в чемпионате. Сохранить место в Примере будет очень сложно.



«Хетафе» не очень удачно играет в последнее время у себя дома, тем не менее в позапрошлом сезоне «Уэску» у себя обыграл. В Сегунде тоже её обыгрывал. А сейчас «Хетафе» обладает просто более убедительным составом. Да, есть проблема с дисквалификацией Кучо Эрнандеса. Энес Унал не сыграет. Но система игры «Хетафе» должна позволить дожать «Уэску», которая в шести подряд выездных матчах пропускала во вторых таймах. А у «Хетафе» есть палочка-выручалочка. Это Анхель Родригес, который здорово выходит на замену. В этом сезоне пять мячей он уже забил, хотя «Хетафе» забивает немного. Если же Анхель выйдет в старте, то есть Хайме Мата, который может усилить.



Исходя из того, что «Уэска» всё время во вторых таймах пропускает, я бы попробовал сыграть «гол «Хетафе» во втором тайме» за 1.85», — сказал Генич.