«Эйбар» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эйбар» — «Атлетико Мадрид» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: гол «Атлетико» во 2-м тайме за 1.75.



«Разговор пойдёт о чемпионата Испании – «Эйбар» будет принимать лидера чемпионата Испании «Атлетико Мадрид». Мадридцы уже на 4 очка оторвались от «Реала» и ещё имеют две игры в запасе. Этот сезон судьбоносный для Симеоне и компании, они имеют хорошие шансы, чтобы стать чемпионами спустя семь лет, как «Атлетико» становился победителем Примеры.



«Атлетико» сейчас на великолепном ходу. Даже поражение в Кубке Испании от команды Сегунды вообще не имеет никакого значения. Я думаю, что они откровенно слили этот Кубок, так как у них впереди матчи Лиги чемпионов и серьёзная борьба в чемпионате. Сосредоточится «Атлетико» именно на матчах Примеры. Идёт всё пока неплохо, в плюс пошло и то, что перенесли матч с «Атлетиком», так как было время подготовиться и перевести дух, поэтому обыграли в хорошем матче «Севилью», обыграли по делу, 2:0.



«Эйбар» — одна из команд из нижней части турнирной таблицы. В прошлом сезоне он навязал очень неприятную игру «Атлетико» — «Атлетико» выиграл 3:2, проигрывая дома 0:2. В гостях у «Эйбара» мадридцы вообще проиграли 0:2. Сейчас у «Атлетико» серия из 13 матчей, где добыто 12 побед. Только одно поражение от «Реала» в мадридском дерби, если мы говорим про матчи чемпионата.



Соперник у «Атлетико» кусачий, «Эйбар» хорошо прессингует и обороняется, но у «Атлетико» сейчас великолепная «скамейка» – многие игроки выходят и игру усиливают. Я заметил, что «Атлетико» во вторых таймах практически всё время добавляет, за исключением игры с «Хетафе», когда забили только в первом тайме. Во всех остальных матчах «Атлетико» обязательно забивает. Я веду к тому, что благодаря «скамейке» и умению управлять игрой Симеоне может именно с помощью замен во втором тайме добавить. Я бы здесь поставил на то, что «Атлетико» во втором тайме в ворота «Эйбара» забьёт. «Атлетико» подписал нового нападающего, пришёл Дембеле из «Лиона», который может дебютировать в этом матче. Но и без него есть кому выходить со скамейки и решать. Мой прогноз – «Атлетико» забьёт во втором тайме», — сказал Генич.