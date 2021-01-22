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«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Александра Мостового на матч Бундеслиги

«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Александра Мостового на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ничья за 3.92.

«Боруссия» провела неплохой сезон, в котором добыла четвёртое место и путёвку в Лигу чемпионов. Никто не ожидал, что «жеребята» смогут выйти из группы, в которой их соперниками стали «Шахтёр», «Реал» Мадрид и «Интер», но команда вышла в плей-офф.

После 17 туров текущего первенства в активе чёрно-бело-зелёных семь побед и семь ничьих, которые принесли 28 очков и седьмую позицию. Расстояние до сегодняшнего противника составляет всего один пункт.

Дортмунд традиционно расположился в группе лидеров, где занимает четвёртое место, уступая первой «Баварии» 10 баллов. После двух подряд побед «шмели» сыграли вничью с «Майнцем» (1:1) и на выезде ничего не смогли поделать с «Байером» (1:2).

Нельзя не отметить вторую результативность желто-чёрных в линии нападения, которая отличилась 33 раза.

В составе хозяев не выйдут на поле Лазаро, Райц, Тюрам и Скалли. У Эмболо коронавирус. В составе Дортмунда в лазарете Азар, Витцель, Загаду и Шмельцер.

Я считаю, что эта вынесенная игра может порадовать ценителей футбола. Гладбах не рассчитал свои силы в начале турнира, но в последних поединках набрал обороты, в отличие от гостей.

Я не отдам предпочтение в этой игре никому и ожидаю мирный исход, на что и сделаю ставку за хороший коэффициент», — сказал Мостовой.

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