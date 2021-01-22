«Леванте» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Леванте» за 2.17.
«В первом матче тура поставлю на «Леванте». Валенсийцы идут выше «Вальядолида» в турнирной таблице, забили больше голов, чем «Вальядолид», а пропустили меньше. Наконец, в пользу «Леванте» фактор своего поля и существенно меньше потерь в составе. У «Леванте» пятеро футболистов выбыли из строя, а у «Вальядолида» — сразу десятеро. Ну и по игре «Леванте» в последние недели выглядел более убедительно. С учётом коэффициентов мне тут примерно одинаково нравятся ставки и на чистую победу «Леванте» за 2.17, и на валенсийцев с форой (0) за 1.5», — сказал Вишневский.
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