ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Йокерит».

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

«К подопечным Лаури Марьямяки прилетал в гости «Барыс» и обыграл со счетом 4:1. Думаю, ЦСКА снова выиграет. Третьего января в Москве матч между этими командами завершился — 5:4 в пользу москвичей. Победа была одержана в дополнительное время.



Красно-синим особо ничего не надо. Это первый клуб, который в этом сезоне раньше остальных досрочно пробился в раунд плей-офф. И, скорее всего, с первого места. Армейцы обычно всегда настраиваются на матчи с финскими «джокерами». Дома они должны побеждать, поскольку не очень любят проигрывать.



Думаю, с преимуществом в одну шайбу. Все-таки, соперник-то у них достаточно крепкий. Да и сама игра будет упорной, даже упрямой. Если финны понесутся отыгрываться, то тогда, может, москвичи одолеют их в две шайбы.



«Йокерит», конечно, успел уже отдохнуть и отойти от поражения, но сегодня у них тоже ничего толком не получится. Для самых рисковых могу предложить вариант, при котором хозяева заработают очередной «сухарь».