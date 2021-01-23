ЦСКА — «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Йокерит».
Ставка: победа ЦСКА за 1.70.
«К подопечным Лаури Марьямяки прилетал в гости «Барыс» и обыграл со счетом 4:1. Думаю, ЦСКА снова выиграет. Третьего января в Москве матч между этими командами завершился — 5:4 в пользу москвичей. Победа была одержана в дополнительное время.
Красно-синим особо ничего не надо. Это первый клуб, который в этом сезоне раньше остальных досрочно пробился в раунд плей-офф. И, скорее всего, с первого места. Армейцы обычно всегда настраиваются на матчи с финскими «джокерами». Дома они должны побеждать, поскольку не очень любят проигрывать.
Думаю, с преимуществом в одну шайбу. Все-таки, соперник-то у них достаточно крепкий. Да и сама игра будет упорной, даже упрямой. Если финны понесутся отыгрываться, то тогда, может, москвичи одолеют их в две шайбы.
«Йокерит», конечно, успел уже отдохнуть и отойти от поражения, но сегодня у них тоже ничего толком не получится. Для самых рисковых могу предложить вариант, при котором хозяева заработают очередной «сухарь».
- 23 января 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 22 января 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00