«Милан» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на матч 19-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта».
Ставка: победа «Милана» за 2.70.
«Честно говоря, порой котировки очень удивляют. И в последние дни все чаще. Сначала удивлялся фаворитскому статусу дортмундской «Боруссии», теперь вот «Аталанты».
Понимаю, «Аталанта» многих в себя влюбила, играет в Лиге чемпионов, может показывать невероятно яркий футбол, а «Милан» последних лет сплошное разочарование. Но давайте смотреть на результаты, на очки. «Милан» — лидер. И его не выбили из колеи ни долгая травма Ибрагимовича, ни поражение от «Ювентуса». Миланцы и дальше продолжают лидировать, побеждать, порой доигрывая матчи вдесятером.
«Аталанта» не выиграла посреди недели, хотя матч был важен, могли вклиниться в тройку. Беспроигрышная серия длинная, но мне видится, что «Аталанта» стала слабее. Гомес уже не играет. И вообще привыкли к «Аталанте». А «Милан» всем в новинку. Многие не понимают, за счет чего команда показывает результаты, но прошло много времени, а миланцы лидируют. Им фартит, но иначе и не должно быть.
В общем, удивлен, что «Аталанта» здесь фаворит. Просто поставлю на победу «Милана». Команда сумеет подстроиться под стиль «Аталанты», а Ибрагимович решит впереди».
- 23 января 2021
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