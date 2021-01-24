«Эльче» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» — «Барселона».
Ставка: победа «Эльче» с форой (+1.5) за 1.85.
«Барселона» отправляется в гости к «Эльче». «Барселона» сейчас не очень убедительно выглядит. В матчах за Суперкубок, даже несмотря на то, что вышла в финал, уступала по игре и «Реалу Сосьедад», и «Атлетику», хотя дважды вела в счете. Играла не лучше, чем баски. Потом был кубковый матч с «Корнельей». Понятно, был смешанный состав, но даже этого соперника «Барселона» не смога переиграть, не забила два пенальти. «Эльче» может спокойно фолить в своей штрафной – у «Барселоны» в нынешнем сезоне с пенальти просто труба. Даже Месси пенальти не может забить.
Месси в этом матче не сыграет, получил дисквалификацию на два матча. Одну встречу в Кубке пропустил, теперь пропускает матч с «Эльче». «Эльче» если и проигрывает кому-то в нынешнем сезоне, то, как правило, в один мяч. Матчи у соперников «Эльче» складывались очень тяжело.
«Барселона» без Месси, плюс шлейф неудачной игры в Суперкубке и Кубке Испании. Если «Барселона» и выиграет у «Эльче» в гостях, а «Эльче» борется за выживание, то, скорее всего, с разницей не более, чем в один мяч. Мой прогноз на эту встречу – «Эльче» с форой (+1.5)».
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