«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз Павла Городницкого на матч 20-го тура чемпионата Испании

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» – «Валенсия».
Ставка: обе забьют за 2.26.
«В этом году ставить на «Атлетико» объективно сложно – команда выдает аномальные результаты. Если вы вдруг не в курсе, то по данным Understat мадридцы набрали на 12 очков больше, чем заслужили. Разумеется, эта xG-модель небесспорна, но команде Симеоне однозначно везет, особенно в плане обороны – «индейцы» должны были пропустить на 6 голов больше.
В матче с «Валенсией» надо грузить на повышенную результативность: в 12 гостевых матчах этого сезона «Валенсия» вонзила в 11. Из девяти домашних матчей в Ла Лиге «Атлетико» забил в восьми. Кроме того, из пяти последних встреч в четырех заходила ставка «Обе забьют». И финальное: на днях оборону Симеоне пробил «Эйбар», который топчется как раз рядом с «Валенсией»
Короче, коэффициент на ОЗ настолько шикарный, что надо рисковать. В голе «Атлетико» не сомневаюсь, а в гол «Валенсии» просто верю. Она забивает четыре матча подряд – нужно скорее продлить эту серию до пяти».
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