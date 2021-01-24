«Атлетико» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Валенсия».



Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 1.90.

«В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» принимает «Валенсию». Первое место против 14-го. Казалось бы, все очевидно, но коэффициент на победу «Атлетико» плохой, как для встречи лидера чемпионата с 14-й командой.



На что тут можно поставить? Мне кажется, в последнее время «Валенсия» прибавила, в строй вернулись главные футболисты: центральный защитник Паулиста, Гамейро, бывший игрок «Атлетико», который может забить, но вряд ли отпраздновать гол в ворота свой команды. У «Атлетико» после дисквалификации возвращается Коке. В очередной раз дисквалифицирован Триппьер за старые грехи.



Тем не менее «Атлетико» делает ставки на чемпиона Испании. Вылетели из Кубка Испании. Не очень старались в этом матче. Все турниры расчищены, за исключением Лиги чемпионов. В Кубке вылетели, в Суперкубке не играли, поэтому полная концентрация на Примере.



«Атлетико» лидирует, отрыв от второго места солидный. Это отличный шанс для команды выиграть чемпионат, где участвуют «Барселона» и «Реал». Немного непонятна ситуация с Жоао Феликсом, который плохо отреагировал на замену, но это Диего Симеоне сможет решить. Мне кажется, «Атлетико» выиграет, но коэффициент 1.44 на чистую победу мадридцев разочаровывает.



Но понравилась ставка на то, что «Атлетико» выиграет с разницей в 1-2 гола, то есть любая победа «Атлетика» кроме разгромной. Коэффициент увеличивается до 1.90. Совсем другое дело! Эта гораздо валуйно поставить на это предложение, чем просто на победу. Вряд ли здесь будет разгром, но «Атлетико» выиграет".