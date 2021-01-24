Макгрегор — Порье: результат боя UFC 257 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье.
Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.
Кроме того, в соглавном бою американец Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
Эксперты считали явным фаворитом Макгрегора, ставки на победу ирландца принимались за 1.45. Успех Порье шёл за 2.86: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2860 рублей. На ничью давали 50.0.
Досрочное завершение боя шло за 1.22, тотал меньше 2.5 раунда — за 1.60, досрочная победа Дастина Порье — за 4.00. На успех американца во втором раунде давали 12.0.
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