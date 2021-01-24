«Шальке» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Бавария».

Ставка: «Шальке» получит больше карточек за 1.84.

«Команды из лидирующей группы в Бундеслиге никак не могут обрести стабильность, постоянно теряют очки в матчах, в которых эти потери выглядят немыслимыми. Периодически и «Бавария» допускает такие ошибки. В частности, не совсем понятно, как, ведя 2:0, она отдала матч «Боруссии» из Менхенгладбаха. Но, думаю, с «Баварией» такое происходит редко.



«Шальке» — один из любимых клиентов «Баварии», тем более сейчас по качеству игры это самая ужасная команда в Бундеслиге. И я совершенно не представляю, за счет чего она может играть против «Баварии».



Выбрать ставку очень тяжело. И фора, и тотал, не говоря уже о победе, не годятся. Я предлагаю ставку на карточки. Абсолютно уверен, что футболисты «Шальке» получат больше карточек. Наверняка им придется компенсировать отсутствие скорости, класса, общей организации игры в обороне грубостью, нарушениями правил. 1.84 — коэффициент на победу «Шальке» в этой номинации своеобразной».