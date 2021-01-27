«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 1.65.



«Локомотив» немного напугал своих болельщиков, проиграв сперва «Спартаку» в Москве, а затем последовательно в Челябинске и Магнитогорске. Но паника оказалась преждевременной, порядок в команде был наведен быстро и твердой рукой, после чего все вернулось на круги своя и железнодорожники дважды победили на выезде, в том числе и в Казани, что в принципе сняло все вопросы.



В том состоянии, в каком ярославцы находятся сейчас, то есть в предплейоффном, разгоняясь и дошлифовывая все углы, никакой «Куньлунь» им не страшен. Особенно дома, особенно «Куньлунь», так и не сумевший в этом сезоне толком привстать. Проиграть китайцам железнодорожники не могут, могут проиграть только самим себе, если вдруг решат, что два очка им должны преподнести на блюдечке с голубой каемочкой. Так не бывает, мытищинские китайцы будут биться в меру своих сил и возможностей, и пусть этих самых возможностей не так много, но «Локомотиву» для двух очков все-таки придется немного вспотеть.



Вот и пусть вспотеют, пусть чуток повоюют, чтобы жизнь раем не казалась. Поэтому я достаточно смело (и смелости этой тем больше, чем ближе будет плей-офф) предрекаю домашнюю победу «Локомотива» с преимуществом минимум в две шайбы. Но, скорее всего, даже больше», — сказал Лебедев.