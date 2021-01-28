«Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Эдмонтон» — «Торонто».



Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.11.



«Торонто» возглавляет канадский дивизион и в принципе выступает уверенно – 12 очков в восьми матчах (разница шайб 26-22).



«Эдмонтон» такими результатами похвастаться не может – только 6 очков в восьми матчах (разница шайб 23-29), и это пятое место в дивизионе. Вне зоны плей-офф.



Причём за примерами не надо ходить далеко, «Торонто» на той неделе два раза принимал «Эдмонтон» на своей арене. Что интересно, матчи разделились: сначала выиграли «Ойлерз» (3:1), а потом «Торонто» (4:2).



Что ещё интересно – «Эдмонтон» на своей площадке выиграл лишь один матч из четырёх. Как-то не очень уверенно «Ойлерз» ощущают себя на своём льду.



Я бы в этом матче взял кэф 2.11 на то, что «Эдмонтон» всё-таки обыграет «Торонто» у себя дома. Чувствую, что в стане «Ойлерз» сильно напрягаются из-за плохого старта в коротком чемпионате (56 матчей). А вот у «Мэйпл Лифс» в последнее время хватает травм», — сказал Лысенков.