«Торино» — «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Фиорентина».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.18.
«Фиорентина» завершила сделку по покупке Кокорина у «Спартака». Пока на сто процентов неизвестно, сможет ли он сыграть уже в этом матче с туринцами. Однако интерес к игре всё равно повысился.
И, в общем, стоит отметить, что «Фиорентина» является фаворитом этой игры. Обе команды не привыкли быть слишком низко в чемпионате Италии. Однако сейчас «Торино» располагается почти в зоне вылета. Идёт на 17-м месте с 14 баллами. Собственно, от попадания в число команд, потенциально выходящих в Серию В, его отделяет только разница забитых и пропущенных голов. У «Кальяри» со строчки ниже также в активе 14 баллов.
У «Фиорентины» ситуация в чемпионате чуть лучше. Хотя тоже нельзя назвать её удовлетворяющей «фиалок». Они занимают 12-е место, имея минимальное отставание от «Беневенто» со строчки выше в одно очко. Однако забраться дальше 11-й строчки клубу из Флоренции уже не так просто. Там идёт «Сампдория» с отрывом в пять баллов, а следующие команды оторвались уже на девять и больше очков.
Исходя из этого, обоим клубам жизненно необходимы очки. «Торино», конечно, нуждается в них сильнее. Однако на её результатах эта нужда пока не особо сказывается. Но тут стоит заметить, что перестали туринцы часто проигрывать в последнее время. В четырёх матчах у них три ничьи и всего один проигрыш. Причём делил очки «Торино» с командами, которые идут выше него в чемпионате.
«Фиорентина» вроде тоже выправилась по набранным баллам. Однако стабильности у неё всё ещё нет. В последних матчах она чередует победы и поражения. Пока «фиалки» легко проходят всех, кто располагается ниже в таблице, и уступают тем, кто выше. «Торино», таким образом, попадает в категорию команд, которых «Фиорентина» должна обыгрывать.
Даже несмотря на возможное участие Кокорина в этой игре, думаю, нас ждёт много голов. Нельзя сказать, что оба клуба мало забивают или только пропускают. Бывают у них огрехи, как, например, недавний проигрыш «Фиорентины» от «Наполи» со счётом 0:6. Но это, скорее, исключение.
Моя ставка будет на то, что в игре будет забито много мячей. «Торино» наверняка будет стараться всеми силами победить с небольшим отрывом в счёте. Ну а «Фиорентина» не позволит более слабому сопернику уйти с поля без пропущенных голов», — сказал Калиниченко.
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