«Йокерит» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Торпедо».
Ставка: победа «Йокерита» за 2.00.
«Если этот матч можно было бы рассматривать в отдельности от окружающей среды, то на нижегородцев я не поставил бы ржавой полушки. Но поскольку горячим финским парням уже на следующий день (то есть практически не разгибаясь) принимать «Магнитку», то у волжан появляются шансы, да ещё весьма неплохие.
«Йокерит» расплачивается за пропущенные матчи середины сезона, и я бы сказал, что расплачивается не слишком уж высокой ценой: два домашних матча подряд совсем не ужас-ужас-ужас. Тот же «Амур» всю жизнь так играет, и никто ещё в Хабаровске от этого не помер. Конечно, правильнее было бы сразу вкатить финнам «технари», а изощрённее – заставить их играть по два-три матча в день. Но мы же люди добрые и зла не помнящие. Поэтому пусть играют в таком лайт-режиме, тем более что он имеет свои нюансы и свои правила.
Одно из таких правил гласит, что «Торпедо» всеми фибрами души будет играть на ничью. Потому что как раз ничья со всеми её последствиями в виде овертайма или даже серии послематчевых буллитов «джокерам» как раз сейчас нужна как собаке пятая нога. Но если нижегородцы выжмут ничью, это будет с их стороны высший пилотаж, вне зависимости от окончательного результата.
Увы, что-то мне подсказывает, что финны высшего нижегородского пилотажа не допустят. И смогут подавить «автозаводцев», сохранив достаточно сил ещё и на «Магнитку». Поэтому фиксирую домашнюю победу «Йокерита», в основное время и с минимальным преимуществом в счёте. А больше финнам и не нужно», — сказал Лебедев.
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