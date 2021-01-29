«Вальядолид» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вальядолид» — «Уэска».



Ставка: счёт 1:1 за 6.19.



«В вынесенном на пятницу матче 17-я команда Примеры принимает 20-ю. При этом у «Уэски» было вдвое больше времени с прошлого матча, поскольку «Уэска», в отличие от «Вальядолида», не играла в середине недели кубковый матч. Бросается также в глаза, насколько обе команды миролюбивы – «Уэска» сыграла вничью 10 раз в 20 матчах, а «Вальядолид» за тот же период делил очки 8 раз. Неудивительно, что и их очный матч первого круга завершился вничью (2:2). У «Вальядолида» также очень много потерь в составе. В такой ситуации я бы рискнул поставить на конкретный счёт 1:1.



Из менее рискованных ставок мне нравится ставка на то, что «Вальядолид» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью. Наконец, можно рассмотреть ставку на то, что «Вальядолид» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Вишневский.